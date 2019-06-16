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الثقافة
الأحد 16/يونيو/2019 - 06:22 م

آلاء جمال عبدالباسط: أقنعت والدى بالإنشاد.. ونحتاج لاهتمام إعلامى أكبر

آلاء جمال عبدالباسط:
ايهاب مصطفى
dostor.org/2672036

قالت الطالبة والمنشدة آلاء جمال عبدالباسط، ابنة عزبة العسكر جنوب مدينة أسوان، إن شقيقتها صاحبة الفضل فى اكتشاف موهبتها، مشيرة إلى أنها تحظى بتشجيع والدتها التى ساندتها، بينما تحفظ والدها على الأمر فى البداية قبل أن يغير موقفه لاحقًا.
وطالبت «آلاء» بتسليط الضوء الإعلامى على «مداحات الصعيد»، مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسى ومحافظ أسوان تقديم الدعم لهن ومساندتهن كما قالت للدستور في الحوار التالي..

■ كيف بدأت قصتك مع الإنشاد الدينى؟

- شقيقتى «أمانى» هى صاحبة الفضل فى اكتشاف موهبتى، عندما استمعت إلىّ وأنا أنشد وأقلد مشاهير المنشدين والمطربين فى طفولتى.
حدث هذا فى المرحلة الابتدائية، وبالتحديد فى السنة السادسة، وكنت وقتها أغنى كثيرًا بينى وبين نفسى أو أمام شقيقتى، إلى أن التحقت بالمرحلة الإعدادية التى اكتشفت فيها أن صوتى مؤهل لاحتراف الإنشاد، بعد أن فوجئت بأساتذتى يشجعوننى على المشاركة فى مسابقات الإنشاد التى حصدت المراكز الأولى فى عدد منها، مع زميلتىّ سارة خالد صلاح، وآية الكحلاوى.
وفى المرحلة الثانوية وجدت الكثير من حولى يحثوننى على التوجه لقصر ثقافة أسوان والالتحاق بالفرقة الغنائية التابعة للقصر لتنمية موهبتى، خاصة بعد أن نجحت فى الفوز بمراكز متقدمة فى كثير من مسابقات الإنشاد على مستوى الإدارات التعليمية.

■ كيف تعاملت أسرتك مع موهبتك؟

- والدتى فخورة بى جدًا، ودائمًا ما تشجعنى حتى أصل لمستوى أفضل فيما هو قادم، أما أبى ففى بداية الأمر وجدت صعوبة فى إقناعه باحتراف الإنشاد الدينى، نظرًا لطبيعته كرجل صعيدى لديه تحفظات كبيرة على السماح للفتيات بالغناء أو الإنشاد فى مناسبات عامة. لكنه حين سمع صوتى سمح لى بالتوجه إلى قصر ثقافة أسوان للاشتراك بفرقته الموسيقية، كما أخبرنى بأننى سأكمل طريقى فى الإنشاد لثقته فى موهبتى وقدراتى، ما كان يقلقه فقط هو أن «البروفات» فى قصر الثقافة تكون فى المساء، لكنه وافق على ذهابى فيما بعد لأننى كما قال لى «أستحق».

■ هل هناك احتفالات دينية محددة تفضلين المشاركة فى إحيائها؟

- نعم هناك حفل المولد النبوى الشريف الذى يحظى باهتمام كبير فى عموم مصر وخاصة أسوان، التى يقصدها فى هذه المناسبة الكثير من مشاهير الإنشاد الدينى لإحياء الاحتفالات بمولد النبى الكريم، مثل الشيخ ياسين التهامى والشيخ أمين الدشناوى وغيرهما.

■ لا يحظى الصعيد أو مواهبه بالاهتمام الإعلامى الكبير فهل سبق أن دعيت إلى لقاء تليفزيونى؟

- نعم كانت مرة واحدة فقط دعيت فيها إلى المشاركة فى برنامج على القناة الثامنة خصص حلقة عن المداحات، وبالفعل شاركت فيه مع زميلات أخريات، وأذيعت الحلقة فيما بعد وكان لها وقع صدى جيد جدًا. بشكل عام يوجد تجاهل إعلامى كبير لنا، وكما قلت لم يستضفنا التليفزيون إلا مرة واحدة، وأنا أناشد الرئيس السيسى ومحافظ أسوان دعمنا وتسليط الضوء الإعلامى علينا، وأتمنى أن أحظى بشرف لقاء الرئيس.

■ ما الأماكن التى سمحت لك بإحياء الحفلات الدينية؟

- شاركت فى العديد من الحفلات التابعة لقصر الثقافة، وأيضًا دعيت لإحياء عدد من الحفلات الدينية كانت تنظمها بعض المدارس. وقصور الثقافة لها مكانة خاصة فى قلبى خاصة جمهورها المتميز، والحقيقة أننى أشعر بشغف وفخر حين أنشد أمام هذا الجمهور المثقف الواعى، الذى ينصت لى ولزميلاتى باهتمام شديد.

■ هل هناك أى طقوس تحرصين على تأديتها قبل الصعود على خشبة المسرح؟

- نعم أنا أحرص على الجلوس مع الكثير من أصدقائى ممن لديهم خبرة كبيرة فى الإنشاد والموسيقى، وأغنى بينهم لمساعدتى على تلافى «الهنات» التى قد أقع فيها ويجب أن أبتعد عنها.

■ لكل منشد قصائده المفضلة فما قصائدك؟

- أحب أن أغنى بعض القصائد وأكررها فى الحفلات مثل أنشودة طاهر القلب، وإنى ذاكر لله. وكنت فى صغرى أردد وراء المنشد مثلما يردد وبنفس التنغيمات فى المقامات لكى أحصل على قدرات صوتية مثله، أما قصائدى التى أغنيها الآن فهى: الله الله على نور رسول الله، ويا طيبة، وأنشودة يا إخوة الإسلام سيروا إلى الإمام.

■ أنت الآن تدرسين.. كيف ترين مستقبلك مع الإنشاد الدينى؟

- أنا حاليًا أدرس فى كلية البنات قسم شريعة إسلامية، وأعتقد أننى أجيد الموازنة بين الدراسة والإنشاد. والهدف الأول الآن هو إتمام دراستى، ثم مواصلة رحلتى فى الإنشاد بعد ذلك.

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