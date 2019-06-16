سفارة الصين بأوتاوا ترفض تصريحات وزيرة خارجية كندا

هاجمت السفارة الصينية في أوتاوا، وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند، بعد تصريحاتها بشأن الإحتجاجات في هونج كونج بسبب اقتراحات الحكومة بشأن قوانين تسليم المطلوبين إلى الصين.

وذكرت السفارة الصينية في - بيان اليوم الأحد- أن "شؤون هونج كونج هي الشؤون الداخلية للصين البحتة التي لا يحق لأي دولة أو منظمة أو فرد آخر التدخل فيها".



وأوضح البيان "أنه يجب ألا يتدخل أي بلد في الشؤون الداخلية للدول الأخرى على أساس رعاية المغتربين، كما يوجد في كندا العديد من المغتربين الأجانب،ما يؤثر حقا على ثقة هونج كونج التجارية وسمعتها الدولية ليس تعديل الأمر، بل أعمال العنف التي حرضت عليها قوى خارجية"



وسيسمح القانون المقترح لأول مرة بتسليم المشتبه فيهم للمحاكمة في الصين، والمخاوف الدولية هي أنه يمكن استخدامه لاستهداف الرعايا الأجانب في البلاد التي تعتبر مركزا للأعمال في آسيا.

وكانت فريلاند قد قالت يوم الأربعاء الماضي "لا تزال كندا تشعر بالقلق إزاء التأثير المحتمل لهذه المقترحات على العدد الكبير من المواطنين الكنديين في هونج كونج، وعلى ثقة الشركات، وعلى سمعة هونج كونج الدولية".



وتتوتر العلاقات بين كندا والصين بالفعل بسبب فرض الإقامة الجبرية لمديرة شركة هواوي الصينية منج وان تشو في مدينة فانكوفر الكندية، حيث تنتظر تسليم محتمل إلى الولايات المتحدة بسبب اتهام واشنطن لها بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران والتي تنطوي على احتيال مصرفي واحتيال عبر الهاتف، وردت الصين باعتقال كنديين، أحدهما دبلوماسي سابق في شهر ديسمبر الماضي.