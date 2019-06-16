وصول منى فاروق وشيما الحاج إلى قسم مدينة نصر.. وبدء إجراءات إخلاء سبيلهما

بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع مباحث الآداب في إجراءات إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، المتهمتان في قضية "الفيديوهات الجنسية"، من قسم أول مدينة نصر تنفيذا لقرار إخلاء سبيلهما.



ورحلت الفنانتان من سجن النساء بالقناطر إلى قسم أول مدينة نصر، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهما.

وأكد مصدر أمني، أنه عقب الانتهاء من الكشف جنائيا عليهما سيخلي سبيلهما.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت الخميس الماضي إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

وكنت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتان أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتهمتين في أوضاع مخلة.