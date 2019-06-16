الجامعات السودانية تطرح مبادرة سياسية على المجلس العسكري

تسلم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم، بالقصر الجمهوري مبادرة أساتذة الجامعات السودانية والكليات والمعاهد العليا بشأن المرحلة الانتقالية.



من جانبه، قال نجم البشاري رئيس المبادرة في تصريح صحفي عقب لقاء أساتذة الجامعات بنائب رئيس المجلس العسكري المبادرة إنها مبادرة وطنية مستقلة قدمها أساتذة 34 جامعة حكومية و70 جامعة وكلية أهلية تعبر عن تطلعات الشعب السودانى.



وأوضح البشاري وفقًا لبيان صادر عن المجلس العسكري أن المبادرة بنيت علي افكار محددة علي رأسها الحفاظ علي أمن السودان واستقراره وتعزيز الحوار الشامل بين كافة مكونات الشعب للخروج بسودان جديد تتحقق فيه قيم الحرية والسلام.



واشار البشاري الي أن المبادرة طرحت حلول للقضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وإصلاح الدولة بجانب تشكيل حكومة كفاءات للفترة الانتقالية.



كما بحث اللقاء قضية فتح الجامعات وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب والأستاذة، مؤكدا تعهد دقلو بتقديم الدعم اللازم للجامعات بما يمكنها من الاضطلاع بدورها علي الوجه المطلوب داعيًا الي تشكيل لجان مستقلة في المجالات القانونية والسياسية والاعلامية لدعم المجلس والحكومة الانتقالية.



