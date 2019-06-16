ثقافة المنيا تناقش حقوق الطفل فى المواثيق الدولية 

نظم بيت ثقافة جاهين التابع لثقافة المنيا محاضرة تثقيفية بعنوان "حقوق الطفل فى المواثيق الدولية" حاضرها الشاعر مختار عبد الفتاح وذلك فى مؤسسة التربية بنين بحى جاهين، وتحدث عن الدول إنها لابد أن تعترف أن لكل طفل حق أصيل في الحياة وتكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه، حيث يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.



وضمن المناقشات التى يقوم بها الفرع ناقشت مكتبة الطفل بدهمرو كتاب "أشهر الزعماء في التاريخ" تأليف عاطف عمار ناقشه خلف محمد وتحدث عن أشهر الزعماء في التاريخ وهم الملك "مينا، الأسكندر الأكبر، عمر المختار، غاندي، هتلر، نابليون بونابرت" وتحدث عن نضالهم وعبقريتهم العسكرية والسياسية والجوانب النظرية والعملية، كما عقد نادى أدب ملوى ندوتة الأسبوعية، وذلك لمناقشة الأفكار الجديدة المقترحة وسماع الأدباء الشباب وإبداعهم المتميز بحضور نخبة من الأدباء والشعراء المتميزين.



كما أقامت مكتبة أبوان الثقافية التابعة لنفس الفرع محاضرة بعنوان "زراعة وإنتاج محصول الباذنجان" للدكتور مختار عبد الحفيظ وقدم للفلاحين شرح مبسط عن كيفية زراعة الباذنجان، وما هى استخدماته وحماية المحصول من الآفات الضارة به، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "التدريب على إنشاء مجلة ببرنامج وورد" مع جمال احمد، بينما نظم بيت ثقافة صندفا ندوة شعرية بعنوان "في ذكرى شاعر" حاضرها فولي أحمد، تحدث عن ذكرى الشاعر خليل مطران ونشأته وتاريخه الأدبي والشعري.