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فن
الأحد 16/يونيو/2019 - 05:57 م

"بونج جون-هو" يفوز بجائزة مهرجان سيدني السينمائي

بونج جون-هو يفوز
dostor.org/2672016

حصل المخرج الكوري الجنوبي بونج جون- هو على جائزة مهرجان سيدني السينمائي الذي تبلغ قيمتها 60 ألف دولار أسترالي (41 ألف دولار أمريكي) اليوم الأحد عن فيلمه "باراسايت".

وفاز الفيلم المثير الساخر الذي يتناول عدم المساواة في توزيع الدخل من خلال قصتي عائلتين، بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2019 الشهر الماضي، ليصبح أول فيلم كوري جنوبي يحصل على الجائزة المرموقة.

وتم تقديم الجائزة للمخرج في الحفل الختامي لمهرجان سيدني السينمائي السادس والستين اليوم الأحد.

وقال جون ماينارد، رئيس لجنة تحكيم الجائزة عن الفيلم الفائز "إن فيلم (باراسايت) يتجاهل تقاليد الالتزام بأنواع (الأفلام) بشكل صارخ، فهو رقيق ووحشي، جميل وقاسي، مضحك ومأساوي (في آن واحد) ورائع في استكشافه للطبقات الاجتماعية".

وقال بونج جون-هو "إن هذا المهرجان مدهش حقا، خاصة الجمهور... فهو مميز للغاية واستثنائي. إن هذه هي الجائزة الأبرز أهمية بالنسبة لي، في هذه المدينة الجميلة ودار العرض الجميلة، وأحد أجمل الجماهير في العالم".

وعرض المهرجان، الذي تم افتتاحه في الخامس من يونيو الجاري، 307 أفلام من أكثر من 55 دولة، بما في ذلك 33 عرضا أولا و79 فيلما وثائقيا.

وقال المنظمون إن المهرجان استقبل 188 ألف زائر في دورته لهذا العام، وهي أعلى نسبة حضور حتى الآن.

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