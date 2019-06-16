ماركيز يفوز في قطالونيا بعد إطاحة لورينزو بمنافسيه

فاز مارك ماركيز بطل العالم بسباق جائزة قطالونيا الكبرى على أرضه بعد تعثر خورخي لورينزو زميله في هوندا ليطيح بأبرز منافسي المتسابق الإسباني في تصادم كبير ببطولة العالم للدراجات النارية اليوم الأحد.

وأنهى الفرنسي فابيو كوارتارارو متسابق بتروناس ياماها السباق في المركز الثاني بفارق 2.660 ثانية بعد أن كان أول المنطلقين ثم تراجع للمركز الثامن بينما احتل دانيلو بتروتشي المركز الثالث مع دوكاتي.

وسقط أندريا دوفيتسيوزو وفالنتينو روسي ومافريك بينياليس ثنائي ياماها، وهم أقرب منافسي ماركيز على اللقب بعد أن فقد لورينزو السيطرة على دراجته في المنعطف العاشر واصطدم بهم.

وتأخر لورينزو الفائز باللقب ثلاث مرات في الضغط على المكابح عندما كان يحاول تجاوز بينياليس من الداخل واصطدم مع دوفيتسيوزو قبل أن تطيح دراجته بثنائي ياماها.

وحاول روسي البقاء في السباق بالخروج عن مسار الحلبة لكن دراجة لورينزو اصطدمت به.

وقال لورينزو الذي قفز من المركز العاشر عند الانطلاق إلى الرابع في أول لفة، "أشعر بالأسف من أجل مافريك وأندريا وفالنتينو لأنهم ينافسون على اللقب، "هذه كارثة كبيرة وأشعر بالأسف من أجلهم".

وأنهى الحادث الأمل في صراع مثير في المقدمة إذ خرج الثلاثي من السباق وحقق ماركيز فوزا سهلا.

ودخل بتروتشي، الفائز بالسباق الماضي في إيطاليا، في منافسة شرسة مع الإسباني أليكس رينز على المركز الثاني قبل أن يخرج متسابق سوزوكي عن مسار الحلبة قبل سبع لفات من النهاية ويتراجع إلى المركز السادس قبل العودة إلى الرابع، وهاجم كوارتارارو بعد ذلك بقليل وتقدم إلى المركز الثاني.

ويتقدم ماركيز، الذي حقق الفوز الرابع هذا الموسم، بفارق 37 نقطة على دوفيتسيوزو بعد انتهاء سبع من 19 جولة.

وصعد كوارتارارو على منصة التتويج لأول مرة في موسمه الأول، ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من خضوعه لجراحة في الذراع.

وقال "هذا مذهل. كان سباقا رائعا حقا وصعبا قرب النهاية. قبل عشرة أيام كنت في المستشفى أخضع لجراحة والآن أنا على منصة التتويج".

