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الأحد 16/يونيو/2019 - 04:41 م

"المحافظين" يطالب بتنفيذ توصيات منتدى إفريقيا لمكافحة الفساد

كريم العمدة، رئيس
كريم العمدة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين
محمد جعفر
dostor.org/2671899

طالب كريم العمدة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، الشركاء الدوليين لمصر بتوفير الإمكانيات التمويلية والفنية لمكافحة الفساد، وتنفيذ توصيات منتدى إفريقيا للفساد، خاصة أن إفريقيا ينتشر فيها كل أشكال الفساد.

وقال "العمدة"، إن الفساد يضر بالاقتصاد القومي ويعطل الاستثمار ويخفض النمو وينتهك حقوق الملكية الفكرية، والمواطن لا يحصل على حقوقه القانونية بسبب انتشار الفساد، خاصة فساد كبار الموظفين والمسئولين، والذي يجذب الشركات العاملة على نهب موارد القارة السمراء، ونقل ثرواتها للخارج.

وأضاف أنه في آخر 10 سنوات وتحديدًا من 2008 وحتى 2018، خرج من القارة 1.5 تريليون دولار نتيجة الفساد، 60% منهم نتجية فساد الشركات العالمية متعددة الجنسيات، و35% نتجية الأعمال غير المشروعة، والتي تشمل تجارة السلاح والمخدرات والأعضاء البشرية، و5% نتجية فساد كبار الموظفين.

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