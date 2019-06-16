رسميًا.. الإيطالي ماوريسيو ساري مدربًا ليوفنتوس خلفًا لأليجري

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأحد، تولي المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري قيادة فريق "السيدة العجوز" خلفا لماسيميليانو أليجري.



وأصدر النادي الإيطالي بيانًا رسميًا كتب خلاله: "ماوريسيو ساري أنهى لتوه موسمًا ممتازًا مع تشيلسي، حيث توج بالمركز الثالث في الدوري وفاز بكأس بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم على حساب آرسنال.. وبعد أن رفع ساري أول كأس قاري له، يعود الآن إلى إيطاليا، حيث عمل طوال حياته المهنية، باستثناء التجربة الإنجليزية التي انتهت لتوها.. ومن اليوم، وعلى مدار السنوات الثلاث المقبلة حتى 30 يونيو 2022 سيتولى قيادة يوفنتوس".



ورغم أن عقده مازال مستمرا لمدة ثلاث سنوات، لكن ساري رحل عن تشيلسي بعد أيام قليلة على تتويجه بلقب الدوري الأوروبي.