حبس متهم بسرقة الهواتف المحمولة من المنازل في بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المنازل بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات عن أن المتهم "وائل. م" عاطل، اعترف بسرقته الهواتف المحمولة من المنازل بهدف بيعها والكسب غير المشروع منها.



تعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر، عدة بلاغات من مواطنين تفيد بسرقة هواتفهم المحمولة من داخل منازلهم، وبتفريغ كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات، تم الوصول للمتهم وضبطه وبحوزته عدد من المسروقات، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.