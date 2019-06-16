موقع "الأعلى للإعلام" ينظم مسابقة سنوية لمشروعات تخرج طلاب الإعلام

‎‎أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسابقة سنوية لمشروعات تخرج طلاب كليات وأقسام الإعلام بالجامعات المختلفة.



‎وقال عبدالجواد أبوكب، رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الذي ينظم المسابقة، اليوم الأحد، إن المسابقة تقام برعاية الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، وتشمل جميع تخصصات الإعلام، وتأتي في إطار المنظومة الجديدة للإعلام بالمجلس، والتي صممت لتتجاوز المفهوم التقليدي إلى مساحات أشمل وأكثر تأثيرًا وارتباطًا بالمجتمع والمنظومة العامة للإعلام.



وأضاف "أبوكب" أنه بالإضافة للطلاب فسيتم إتاحة التقدم بالمشروعات مباشرة لكليات وأقسام الإعلام بشكل استثنائي هذا العام للمشاركة بمشروعات التخرج الخاصة بالطلاب، فيما ستعلن في وقت مبكر من العام الدراسي القادم التفاصيل المتعلقة بالمسابقة للعام الجديد، كما سيتيح الموقع فرصة التدريب أمام النماذج المميزة من الطلاب في التخصصات المختلفة.