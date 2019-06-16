"سارى" يعود إلى ايطاليا لتدريب يوفنتوس

قال نادى يوفنتوس، اليوم الأحد، إن ماوريتسيو ساري سيتولى تدريب الفريق بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات على أمل تعزيز هيمنته المحلية والتتويج بلقب أوروبي.



وقضى "ساري" موسما واحدًا مع تشيلسي، وفاز معه بلقب الدوري الأوروبي وهو أول لقب كبير بمسيرته، كما قاده للمركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز.



ويحل "ساري"، 60 عاما، المعروف بتدخينه الشره، محل ماسيميليانو أليجري الذي ترك يوفنتوس في مايو الماضي بعد أن يتوج بلقب الدوري المحلي خمس مرات متتالية، وعزز رقم يوفنتوس بتحقيق اللقب للمرة الثامنة على التوالي بجانب أربعة ألقاب في كأس إيطاليا والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.



وقالت مارينا جرانوفسكايا مديرة تشيلسي في بيان: "خلال المحادثات التي أعقبت الوصول لنهائي الدوري الأوروبي أوضح ساري لنا رغبته القوية في العودة إلى إيطاليا"، مضيفا: من المهم أن يبقى قريبا من أسرته".



ستزعج هذه الخطوة جمهور نابولي الذى قضى معهم "ساري" ثلاثة مواسم، وحول الفريق إلى أكبر تهديد لهيمنة يوفنتوس.