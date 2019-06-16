مارادونا يخضع لعمليتين جراحيتين

ترك الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا منصبه كمدير الفني لفريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي لكرة القدم، بسبب مشاكل صحية، إذ سيخضع لعمليتين جراحيتين، واحدة في كتفه والأخرى بالركبة.



وكتب الفريق المكسيكي "تغريدة" قال فيها: "شكرا لك على كل شيء يا بوس! استعد عافيتك، نراك قريبا"!.



وتولى مارادونا (58 عاما) مهمة تدريب الفريق المكسيكي، في سبتمبر 2018، بعد تجارب شملت المنتخب الأرجنتيني وناديي الوصل والفجيرة الإماراتيين.



وقاد مارادونا فريق دورادوس دي سينالوا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، إلى الملحق المؤهل لدوري الدرجة الأولى، لكنه أخفق في الصعود.



