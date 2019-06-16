بوجبا يلمح إلى رحيله عن يونايتد فى الانتقالات الصيفية

ألمح الدولي الفرنسي، بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إمكانية رحيله عن "الشياطين الحمر" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال في تصريح صحفي،اليوم: "الوقت الحالي ربما يكون مناسبا لخوض تحديات جديدة في مكان آخر".



وتابع صاحب الـ26 عاما: "قضيت ثلاثة أعوام في مانشستر، وقمت بعمل رائع.. عشت لحظات جيدة وأخرى سيئة مثل أي شخص وكما يحدث في أي مكان آخر.. أفكر في خوض تحد جديد في مكان آخر".



وتكهنت وسائل إعلام بريطانية، بأن اللاعب الفرنسي قد ينتقل إلى ريال مدريد للعمل تحت قيادة مواطنه المدرب زين الدين زيدان، أو قد يعود لناديه السابق يوفنتوس.



وانتقل بوجبا في أغسطس 2016، إلى يونايتد قادما من يوفنتوس مقابل 89.3 مليون جنيه استرليني، في صفقة قياسية آنذاك.



ورغم عدم ثبات مستواه، فقد سجل الفائز بمونديال 2018 مع منتخب فرنسا، 24 هدفا في 92 مباراة مع يونايتد، واختير ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم.