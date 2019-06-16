"واللا": السنوار يقرأ المشهد السياسي الإسرائيلي جيدًا

قال موقع "واللا" الإسرائيلي إن يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يقرأ بشكل كامل خريطة السياسة الإسرائيلية، مؤكدًا أنه يدرك صعوبة أن يقدم بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، أي تسهيلات في الوقت الحالي، خاصةً مع قرب عقد الانتخابات الإسرائيلية.



وأوضح "واللا"، في تقرير له، اليوم الأحد، أنه رغم إدراك السنوار هذا الأمر إلا أن حماس يبدو أنها لا تملك خيارات كثيرة.



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا عنيفًا بالطيران الحربي والمدفعية، فجر الجمعة الماضي، ضد عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي.



وقال رونين مانليس، المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافًا في غزة، ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع، سقط في غلاف غزة، ما أدى لإصابة منزل بشكل مباشر في مستوطنة سديروت.