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الثقافة
الأحد 16/يونيو/2019 - 04:15 م

30 يونيو موعد افتتاح متحف نجيب محفوظ

متحف نجيب محفوظ
متحف نجيب محفوظ
جمال عاشور
dostor.org/2671854

عبر سيناريو العرض المتحفى الخاص بمتحف الكاتب الكبير نجيب محفوظ، الواقع بوكالة محمد بك أبو الدهب، عن الطابع الوجدانى لأديب نوبل، حيث أنه يضم مجموعة من متعلقاته الشخصية.

وواجهت وزارة الثقافة في تجهيز المتحف الكثير من التحديات حتى تم الانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات الخاصة به، ويمثل ما تم إنجازه فخرًا لكل المصريين كما يجسد إيمان الوطن بضرورة صون المفردات التاريخية التى شكلت قوته الناعمة.

وأعادت الوزارة صياغة وتجميل المنطقة المواجهة للمتحف من خلال جدارية نفذها الجهاز القومى للتنسيق الحضاري بالتعاون مع محافظة القاهرة وتصور بورتريه لنجيب محفوظ يتوسط عدد من المآذن التاريخية التى تمثل روح مؤلفاته.

ووجهت وزارة الثقافة الدعوة للمؤسسات والأفراد لإهداء ما يمتلكونه من مقتنيات لضمها إلى نوافذ العرض بهدف إثراءه وإلقاء الضوء على جوانب مجهولة فى حياة الأديب الكبير.
ومن المقر أن يفتتح المتحف نهاية الشهر الجارى بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.

"متحف نجيب محفوظ"، يتكون من طابقين الأول به قاعات للندوات، مكتبة سمع بصرية، مكتبة عامة، مكتبة نقدية تضم أهم الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ، أما الثاني يضم جناحا للأوسمة والشهادات التي نالها الراحل، وآخر لمتعلقاته الشخصية مع بعض الأوراق بخط يده وقاعة المؤلفات التي تضم جميع أعمال نجيب محفوظ بطبعاتها القديمة والحديثة إضافة إلى الأعمال المترجمة إلى جانب قاعة للسينما وعدة قاعات أخرى تحمل اسماء الحارة - رثاء - احلام الرحيل - أصداء السيرة - تجليات ونوبل.

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