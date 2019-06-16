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رياضة
الأحد 16/يونيو/2019 - 04:14 م

جريزمان يفضل برشلونة للعب بجانب ميسي

جريزمان
جريزمان
وكالات
dostor.org/2671850

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، اختار اللعب لبرشلونة في الفترة المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن اللاعب رفض عرض مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة الماضية، على الرغم من استعداد إدارة الريد ديفيلز تلبية طلباته.

وأضافت الصحيفة أن جريزمان اختار اللعب لبرشلونة الإسباني لأنه يريد اللعب بجوار أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كان جريزمان قد أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد بشكل رسمي في نهاية الموسم المنقضي، وأنه يرغب في خوض تحد جديد.

جدير بالذكر، أن جريزمان يمتلك شرطا جزائيا في عقده مع "الروخي بلانكوس"، تبلغ قيمته 200 مليون يورو، ولكنه سينخفض في 1 يوليو المقبل إلى 120 مليونا.

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