الجميل: العيش المشترك بين اللبنانيين خط أحمر يعلو فوق الخلافات السياسية

دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، إلى الحرص على قيمة العيش المشترك بين جميع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم، كونها تعد بمثابة "العمود الفقري" الذي تستند عليه البلاد، فضلا عما تمثله تلك القيمة من "خط أحمر" يعلو فوق أي خلافات وحسابات ضيقة بين القوى السياسية.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس حزب الكتائب اللبنانية، خلال افتتاح مقر للحزب بمنطقة الرميلة (بمحافظة جبل لبنان).



وشدد الجميل على أهمية التمسك بمصالحة الجبل (مصالحة بين المسيحيين الموارنة والدروز عام 2001 أنهت الاقتتال بين الجانبين وحرب الجبل)، والحرص على العيش المشترك في الجبل، وعدم استخدام "الشعارات الطائفية والمزايدات" في تبرير الفشل في الإدارة والحكم، على حد وصفه.



وقال: "مصالحة الجبل لا يمكن المساس بها، لأنها مصالحة الناس والتاريخ ومصالحة ستبني مستقبل لبنان والعمود الفقري لمستقبل البلد، ولن نسمح لأحد بأن يمس بها".



وأضاف الجميل: "سبق ودفعنا فاتورة غالية على مدى تاريخنا ثمن ركض البعض خلف السلطة، وقد حان الوقت للتوقف عن الركض وراء السلطة والمناصب، والتركيز في العمل على بناء البلد ومحاربة الفساد وتحقيق مصالح اللبنانيين".