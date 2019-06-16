استمرار البحث عن سارق فيلا ابنة شوبير بأكتوبر

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة جهود البحث لتحديد هوية سارق فيلا ابنة الإعلامي أحمد شوبير، بعد بلاغها باكتشاف فقدان مصوغات ذهبية من داخل الخزينة، حيث يواصل فريق البحث فحص العمالة المترددة على الكومباوندات المجاورة والفيلا محل الواقعة لتحديد هوية المتهم.



وأفادت تحريات فريق البحث بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، من خلال معاينة الفيلا والغرفة المسروقة، بسلامة كافة المنافذ من أبواب ونوافذ، بالإضافة إلى فتح الخزينة بطريقة مشروعة بمفتاحها، حيث لم تسفر المعاينة عن وجود أية آثار عنف أو تحطيم في قفل الخزينة أو أي من أبواب الفيلا.



وأضافت المعاينة، أن الفيلا تقع بالطابق الأرضي وأحد المتواجدين بداخلها أو من اعتاد التردد عليها استغل تواجد ابنة "شوبير" وأسرتها لدى والدها واستولى على المسروقات حتى عادت إلى منزلها واكتشفت سرقة 3 خواتم وأنسيال من خزينة صغيرة بغرفة النوم فأبلغ زوجها قسم شرطة أكتوبر أول.



انتقل ضباط المباحث بقيادة المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر أول، إلى مسرح الجريمة رفقة خبراء الأدلة الجنائية الذين رفعوا آثار البصمات من على الخزينة وأبواب المنزل، فيما يتم فحص وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة والفيلا المواجهة لها للوصول للجناة.



وأشارت التحريات الأولية إلى أن ابنة شوبير لديها خادمة نيجيرية الجنسية وجنايني وبواب ويتم فحصهم جميعًا لبيان مدى تورط أي منهم في الجريمة.