المحرصاوي يتابع أعمال الامتحانات بفرع جامعة الأزهر بالدراسة

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، ضرورة البدء في تصحيح المواد المنتهية أولا بأول من أجل الانتهاء من مراجعة النتائج وإعلانها في أقرب وقت ممكن، بهدف مراعاة مصلحة الطلاب، خاصة طلاب السنة النهائية لتيسير إجراءاتهم التجنيدية.



جاء ذلك خلال تفقد المحرصاوي، اليوم الأحد، لجان الامتحانات وأعمال الكنترول بقطاع الجامعة بالدراسة، حيث اطمأن خلالها، على حسن سير وانتظام أعمال لجان امتحانات المصريين والوافدين، وعلى تهيئة قاعات الامتحانات بالشكل المناسب لأداء الامتحان، ووجود الأطباء باللجان الطبية التي تتابع اللجان لتوفير الرعاية الصحية اللازمة.



وأشاد بنجاح إدارة فرع الدراسة والقائمين على أعمال الامتحانات بضبط اللجان وانتظام العملية الامتحانية، وتوفير الأدوات اللازمة، وتهيئة المناخ المناسب الذي اتسم بالهدوء داخل اللجان لمساعدة الطلاب على أداء الامتحان على أكمل وجه.



وشدد على انتباه المراقبين والمشرفين ومنعهم أي محاولة للغش، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يرتكب هذا الجرم، لأن بالغش يقع الظلم ويضيع حق المجتهد، موضحا أهمية الجد والاجتهاد في تحصيل العلوم النافعة والاستذكار والبعد عن الغش لأنه طريق خاطئ للنجاح، وسيترتب عليه عواقب سيئة في الدنيا والآخرة.



واستمع المحرصاوي - في ختام جولته - من الطلاب عن مستوى أسئلة الامتحانات، في مادة اليوم والأيام السابقة، ومدى التزامها بالمقرر والمشروح في المحاضرات، ومناسبتها للوقت، ووجود أستاذ المادة للإجابة على استفساراتهم.