جولة ترفيهية لمنتخب الجزائر قبل مواجهة مالي الودية

قام المنتخب الجزائري لكرة القدم بجولة ترفيهية صباح اليوم الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل موعد المباراة الودية التي سيجريها الفريق مع نظيره المالي في وقت لاحق اليوم ضمن استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستنطلق في مصر يوم الجمعة المقبل.



وقرر المدرب المحلي جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري إراحة لاعبيه من أجل إخراجهم من ضغط الاستعدادات لخوض غمار المسابقة القارية قبل المباراة الودية أمام مالي، التي تعد الأخيرة في إطار تحضيرات الفريق لأمم أفريقيا، لاسيما بعد العمل الشاق الذي قام به الفريق طوال الأسبوع الماضي، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي لصحيفة (النهار) الجزائرية اليوم.



وقام لاعبو المنتخب الجزائري بجولة ترفيهية في محيط الفندق الذي يقيمون به في قطر، خلال المعسكر الحالي لـ(محاربو الصحراء).



ويلعب منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في البطولة، التي تجرى فعالياتها بملعب الدفاع الجوي، برفقة منتخبات السنغال وتنزانيا وكينيا.



ويسعى المنتخب الجزائري للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له الفوز بالبطولة عندما استضافها على ملاعبه عام 1990.