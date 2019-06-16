حميدتي: فض الاعتصام فخ.. والمجلس العسكري شريك في الثورة السودانية

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بلقب "حميدتي"، خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد، إن فض الاعتصام فخ نصب لقوات الدعم السريع.



وأكد في كلمته أن مهمتهم الأساسية هي أمن البلاد، مشيرا إلى أن على السودان أن يستفيد من الدروس التي تحدث حوله.



وشدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي على أن رسالة المجلس هي جمع الشمل في السودان ومواجهة الجهوية والعنصرية.



وصرح دقلو بأن "المعتصمين كان فيهم ناس وطنيون، وشهدوا على ما حدث".



وبين المسؤول العسكري السوداني أن المجلس مستعد لتشكيل حكومة تكنوقراط، مجددا التأكيد على أن المجلس العسكري شريك حقيقي في الثورة السودانية ضد نظام البشير.



وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد نفى يوم السبت إصداره أوامر بفض الاعتصام بالقوة، معتبرا أن وسائل الإعلام أوردت معلومات مغلوطة مفادها أن المجلس أمر بفض الاعتصام بالقوة.



وذكر بيان صدر عن المجلس أن "بعض وسائل الإعلام أوردت مؤخرا معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحافي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي يوم الخميس مفادها، بأن المجلس قد أمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة".