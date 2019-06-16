ماركيز يفوز في قطالونيا بعد أن أطاح لورينزو بمنافسيه (نارية)

فاز مارك ماركيز بطل العالم بسباق جائزة قطالونيا الكبرى على أرضه بعد تعثر خورخي لورينزو زميله في هوندا ليطيح بأبرز منافسي المتسابق الإسباني في تصادم كبير ببطولة العالم للدراجات النارية اليوم الأحد.



وأنهى الفرنسي فابيو كوارتارارو متسابق بتروناس ياماها السباق في المركز الثاني بعد أن كان أول المنطلقين ثم تراجع للمركز الثامن بينما احتل دانيلو بتروتشي المركز الثالث مع دوكاتي.



وسقط أندريا دوفيتسيوزو بجانب فالنتينو روسي ومافريك بينياليس ثنائي ياماها بعد أن فقد لورينزو السيطرة على دراجته في المنعطف العاشر واصطدم بهم مع تبقي عشر لفات.