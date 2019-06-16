عمومية "مصر للزيوت" ترفض تعديل المادة 21 من النظام الأساسي

رفضت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للزيوت والصابون تعديل المادة بعض مواد النظام الأساسي للشركة، حيث رفضت الجمعية تعديل المادة رقم "21" لعدم الحصول على نسبة ثلثي الأسهم الممثلة بالاجتماع.



وقالت الشركة في افصاحها للبورصة، اليوم الأحد، أن الجمعية وافقت على تعديل المادة 46 من النظام الأساسي للشركة.



يذكرأن الشركة سجلت أرباحًا قبل الضرائب بلغت 11.03 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 22.62 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 1.095 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.08 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.