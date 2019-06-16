سوردو يفوز برالي ايطاليا بعد تعثر تاناك المفاجئ

فاز الإسباني داني سوردو برالي ايطاليا في سردينيا مع هيونداي اليوم الأحد بعد أن تعرض أوت تاناك سائق تويوتا لمشكلة في توجيه السيارة في المرحلة الأخيرة وتراجع للمركز الخامس اليوم الأحد.



وكان تاناك، الذي انتزع صدارة بطولة العالم من سيباستيان أوجيه سائق سيتروين، متقدما بفارق 26.7 ثانية في المرحلة الأخيرة وبدا أنه في طريقه لتحقيق فوزه الثالث على التوالي.



لكن سيارة السائق الاستوني، الذي فاز في كل المراحل الست أمس السبت، دارت حول نفسها وخسر دقيقتين في نهاية درامية.



واحتل الفنلندي تيمو سيونينن المركز الثاني مع إم-سبورت فورد بفارق 13.7 ثانية وجاء النرويجي أندرياس ميكلسن في المركز الثالث مع هيونداي ونال خمس نقاط إضافية من مرحلة القوة النهائية.



وهذا أول انتصار لسوردو منذ 2013 والثاني في مسيرته.



واصطدم أوجيه بطل العالم ست مرات بصخرة وانسحب يوم الجمعة لكنه عاد ليقلل من الخسائر ونال أربع نقاط من مرحلة القوة.



ويتفوق تاناك الآن على أوجيه بفارق أربع نقاط في بطولة العالم.