جامعة بني سويف تبحث تغيير مسمى كلية التعليم الصناعي

بحث الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، مع أعضاء لجنة قطاع التعليم التكنولوجي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، تغيير مسمى كلية التعليم الصناعي إلى كلية "التكنولوجيا والتعليم الصناعي"، بحضور عميد كلية التعليم الصناعي، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.



وقال رئيس الجامعة، إن اللجنة سوف تناقش أيضا مقترح منح درجة بكالوريوس التكنولوجيا في كافة تخصصات الكلية، والنظر في اللوائح الداخلية للأقسام.



وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة إلى الاهتمام بالتعليم التكنولوجي، باعتباره أحد أهم ركائز النهوض بالتعليم في العصر الحالي، علاوة على مواكبة التطوير السريع في مجال التكنولوجي، وخلق جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.