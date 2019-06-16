حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

صرح الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، أن الميناء استقبل سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة.



ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 23 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار اتمام إجراءات الدخول، وغادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3873 طنا.



في حين غادر عدد 939 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51725 من البضائع العامة منها 133 سيارة نقل محملة بـ7382 طن قمح.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106694، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46601 طنا.



كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 13346 طن سوبر فوسفات و3266 طن يوريا و15600 طن ملح.



كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 206 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 281 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 1617 حاوية مكافئة.



وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2500 طن حديد و1176 طن خشب زان و10300 طن خردة و18466 طن أرز و9103 طن بلت و22000 طن ذرة.