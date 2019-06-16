التحقيق مع 16 من العاملين بوحدات صحية بإدفو للغياب

أجرى العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مركز ومدينة أدفو بأسوان، جولة ميدانية على مكتب البريد، والوحدة الصحية بأم سلمة بقرية وادي الرديسية.



وبمراجعة كشوفات العاملين بالوحده الصحية تبين غياب 11 من العاملين بها، مما يمثل أكثر من نصف القوى العاملة والتى يصل إجمالي عددهم إلى 16 شخصًا، بالإضافة إلى أنه تم رصد العديد من الملاحظات الموجوده بالوحدة.



ومن المقرر أنه، سيتم رفع تقرير شامل جميع الملاحظات لمدير الإدارة الصحية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.



وجاء ذلك فى إطار الجولات الميدانية لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو، العميد عبد الرحمن عامر، للرفع من مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والوحدات الخدمية بقرى ادفو.



