رئيس الوزراء الجزائري السابق أويحيى يمثل أمام المحكمة في قضية فساد ثانية

افتتح القضاء الجزائري، الأحد، تحقيقات جديدة في فضيحة سيارات تخص مجمع ”سوفاك“ الخاص“، بالتزامن مع فرض قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، الرقابة القضائية على وزير المال السابق كريم جودي في قضية رجل الأعمال الموقوف على حداد.



وفي مشهد مثير بمحكمة ”سيدي أمحمد“ وسط العاصمة الجزائرية، لا يزال وكيل الجمهورية يستمع لأقوال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيره السابق للصناعة يوسف يوسفي، إضافة إلى ستين مسؤولًا في ما صار يُعرف محليًا بـ ”فضيحة مجمع سوفاك“ الذي يقوده رجل الأعمال المتنفذ مراد عولمي.



وذكرت مصادر قضائية، أنّه جرى السماع إلى 52 من كوادر المجمع المذكور، فضلًا عن 5 آخرين من كوادر وزارة الصناعة، وخيضر عولمي شقيق مراد ونائب رئيس مجلس إدارة سوفاك، إضافة إلى المدير العام السابق لمصرف القرض الشعبي الجزائري المتهم بمنح قروض خيالية لمجمع سوفاك.



وأتت الخطوة بعد تحقيق الدراك الجزائري مع مراد عولمي الرقم الأول في مجمع سوفاك، على خلفية تلاعبات بملف تصنيع السيارات وتحويلات مشبوهة للعملة الصعبة خارج البلاد.



ويبحث القضاء الجزائري ما انتاب الفترة ما بين 2006 و2019، حيث أعلنت الحكومة الجزائرية عن خطة واسعة لتصنيع السيارات محليًا؛ لخفض كلفة الاستيراد، وجرى منح مزايا عديدة للمتعاملين الذين طالبوا بتركيب السيارات في وقت أول؛ على أن يقوموا بالتصنيع لاحقًا.



بيد أن 13 عامًا انقضت ليتم اكتشاف تلاعب المتعاملين وممارستهم ”نفخ العجلات“ بدل أي فعل صناعي حقيقي رغم استفادتهم من إعفاءات ضريبية ومخصصات بالمليارات، ويخص الأمر بشكل خاص مراد عولمي، ورجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت.



وفرض قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، الرقابة القضائية على الوزير السابق للمال كريم جودي (60 عامًا)، بعد رده عن تهم ”منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح“.



من جانبه، يمثل الوزير السابق للنقل عمار تو (73 عامًا) حاليًا أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، للرد عن التهم الأربعة ذاتها.