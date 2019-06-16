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الأحد 16/يونيو/2019 - 03:21 م

من "لوكا" لـ"بيكهام".. إطلالات نجوم كرة القدم بحفل زفاف "راموس"

حفل زفاف راموس
حفل زفاف "راموس"
سارة ساويرس
dostor.org/2671723

احتفل قائد منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد سيرخيو_راموس، بحفل زفافه من صديقته مقدمة البرامج بيلا روبيو في اشبيلية، الذي بدأت علاقتهما عام 2012 ولهما ثلاثة ابناء، وذلك بحضور عدد كبير من مشاهير كرة القدم حول العالم.

وتألق لاعب كرة القدم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي، خلال حفل زميل اللعبة الواحدة، ببدلة كحلي اللون، بصحبة زوجته التي أطلت بفستان بفستان ناعم لونه "بيج" وبأكمام طويلة، ونسقت معه حزام أسود، وحذاء بنفس لون الفستان.

أما مصممة الأزياء فيكتوريابيكهام فأطلت بصحبة زوجها ديفيد بيكهام، بفستان أبيض بنقوشات ناعمة وبأكمام طويلة، ونستقت معه نظارة شمس، وحذاء "بينك" اللون.

كما حضر الحفل البرازيلي روبرتو كارلوس وماركو أسينسيو وألفارو موراتا، فيما تألقت والدة العريس راموس، بفستان أصفر اللون، نسقت معه قبعة سوداء ذات طرحة طويلة، وظهرت بالحفل وهي تسير بجواره وتحيي الضيوف.

وبحسب وكالة AFPاستمر الحفل ساعة كاملة، واستمتع العروسان والضيوف بغناء الفنانة الفلامنكو نينا باستوري صلاة "سالفي روسييرا" الأندلسية، ثم تبادل الزوجان القبلات والتقطا الصور التذكارية سويًا.

وقال راموس "هذا يوم لا ينسى، شعور فريد ان ترى الدخول الرائع للمرأة التي تحبها الى الكاتدرائية، أعتقد ان الحب هو محرك العالم ولدينا عائلة رائعة تجمع كل هذا".

وأضاف: سيكون هناك اجواء مختلفة، اماكن مختلفة كي يشعر الجميع بالراحة، حضرت الكثير من حفلات الزفاف في حياتي، لكن هذا الزفاف لن يكون له مثيل بحسب اعتقادي.

من "لوكا" لـ"بيكهام".. إطلالات نجوم كرة القدم بحفل زفاف "راموس"
من "لوكا" لـ"بيكهام".. إطلالات نجوم كرة القدم بحفل زفاف "راموس"
من "لوكا" لـ"بيكهام".. إطلالات نجوم كرة القدم بحفل زفاف "راموس"
من "لوكا" لـ"بيكهام".. إطلالات نجوم كرة القدم بحفل زفاف "راموس"
من "لوكا" لـ"بيكهام".. إطلالات نجوم كرة القدم بحفل زفاف "راموس"
من "لوكا" لـ"بيكهام".. إطلالات نجوم كرة القدم بحفل زفاف "راموس"
من "لوكا" لـ"بيكهام".. إطلالات نجوم كرة القدم بحفل زفاف "راموس"
من "لوكا" لـ"بيكهام".. إطلالات نجوم كرة القدم بحفل زفاف "راموس"
من "لوكا" لـ"بيكهام".. إطلالات نجوم كرة القدم بحفل زفاف "راموس"
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