جهاز 6 أكتوبر: يدشن حملة للقضاء على الحشرات الطائرة

قال المهندس شريف الشريني رئيس جهاز 6 أكتوبر، إن جهاز المدينة يشن حملات يوميا صباحا ومساء لمكافحة الحشرات الطائرة بعدد 2 سيارة يوميا.



وأوضح رئيس جهاز 6 أكتوبر في تصريحات خاصة لـ"لدستور" أنه تم التنسيق مع مديرية الزراعة لطرح سيارتين للقضاء الحشرات الطائرة التى تضر بالأطفال وكبار السن، موضحًا أنه تمت المكافحة فى المناطق التالية: القرى السياحية، والحي المتميز، والحي الأول، والحي الثاني، والحي السابع، والحي الثامن، وعمارات النصر بالمدينة.



وأشار رئيس جهاز المدنية 6 أكتوبر إلى أنه جار العمل تباعا ليشمل المدينة بأكملها وتشمل تغطية المدينة 8 مناطق سكنية يوميا وتستمر حملة القضاء على الحشرات حتى نهاية الصيف.