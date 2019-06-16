مستشفى "كليوباترا" توقع اتفاقية للاستحواذ على أحد مراكز التلقيح الصناعي

أعلنت مستشفى كليوباترا، أنها وقعت اتفاقية مبدئية للاستحواذ على حصة حاكمة بأحد المراكز الرائدة في مجال الخصوبة والتلقيح الصناعي بالقاهرة.



وأضافت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الأحد، أنه من المتوقع إتمام الاتفاقية فور استكمال الفحص النافي للجهالة واستيفاء كافة المستندات اللازمة.



وأوضحت الشركة أن عملية الاستحواذ المتوقع إتمامها بنهاية العام الجاري ستثمر عن التوسع في تخصص جديد يتميز بزيادة الطلب عليه، وارتفاع هامش الربحية.



يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 55.139 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 57.195 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وأرجعت مستشفى كليوباترا، تراجع أرباحها إلى تسجيل تكاليف اضمحلال بقيمة 31.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة، منوهة بأن ارتفاع تكاليف الاضمحلال يرجع إلى مستحقات لم يتم تحصيلها عن خدمات قدمتها خلال عامي 2016 و2017.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث سجلت 415.97 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 347.15 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



فيما ارتفعت تكاليف نشاط المستشفى خلال الفترة حيث سجلت 261.8 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 229.81 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وبشأن القوائم المالية المستقلة، ارتفعت أرباح مستشفى كليوباترا خلال الربع الأول حيث سجلت 45.05 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 41.11 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.