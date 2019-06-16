ختام مشروع تعزيز الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال بثقافة أسيوط

شهد المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط لقاء عرض الانجازات والدورس المستفادة لمشروع "تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمل الأطفال في مصر والذي تنفذه هيئة تير دي زوم السويسرية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي في 3 محافظات هي (أسيوط- قنا - الأقصر).



وتم تنظيم الحفل الختامي بعنوان "حماية أطفالنا مسئوليتنا" بمسرح قصر ثقافة أسيوط بحضور حاتم قطب ممثل هيئة تير دي زوم بصعيد مصر ودعاء عرفة ممثل برنامج الغذاء العالمي ومحمد درويش ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة.



وأكد المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ على الجهود التي تبذلها المحافظة لتوفير كافة سبل الحماية لجميع الأطفال واستهدافهم خلال مراحل حياتهم المختلفة وبمختلف مراحل التعليم لتوفير حياة كريمة لهم وذلك من خلال دعم وتفعيل لجان حماية الطفل المشكلة طبقا للمادة 97 من قانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008 فضلًا عن البرامج التي يتم تنفيذها تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني للقضاء على العادات والتقاليد الخاطئة وتوفير حياة آمنة للأطفال تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لاستراتيجية الدولة وخطة التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.



من جانبه استعرض حاتم قطب دور الهيئة في دعم برامج حماية الأطفال وبناء قدرات الشركاء المحليين بالإضافة إلى المشروعات التي تنفذها الهيئة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لافتًا إلى أن هذا البرنامج هو المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع مكافحة أسواء أشكال العنف ضد الأطفال والذي بدأ مرحتله الأولى في عام 2007 وحتى عام 2011 لمكافحة عمالة الأطفال في المجال الصناعي والمرحلة الثانية من 2011 وحتى 2014 لمكافحة عمل الأطفال في المجال الزراعي والمرحلة الثالثة والمنفذة في الفترة من 2015 وحتى 2019 في 139 مدرسة مجتمع بمحافظة أسيوط لتعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمل الأطفال في مصر وذلك بمراكز أبوتيج وأبنوب وحي شرق وحي غرب مدينة أسيوط.



بينما أشارت دعاء عرفة ممثل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى أن برنامج الغذاء العالمي يعمل في مصر منذ أكثر من 50 عاما في 16 محافظة منهم محافظة أسيوط لتحسين سبل المعيشة وتحسين التغذية للاطفال في القرى الأكثر احتياجا لافتة إلى أن البرنامج يشارك في مشروع تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمل الأطفال في مصر منذ 2015 بتمويل من الاتحاد الأوربي بالتعاون مع القوى العاملة والمجلس القومي للأمومة والطفولة مشيرة إلى توفير الحماية إلى أكثر من 130 ألف طفل وأسرهم وتدريب 52 ألف سيدة على رياة الأعمال وتم منح قروض لعدد 14 ألف سيدة وتدريب 28 ألف مفتش عمالة و9 ألاف معلمة بمدارس التعليم المجتمعي.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وكلمات الترحيب ثم عرض للمشروع ونتائجه وفيلم وثقائي عن انجازاته وعرض لقصص النجاح اعقبها فقرات فنية واستعراضية لفرقة التنورة التابعة لقصر ثقافة أسيوط ثم عرض مسرحية لفريق الأطفال بعنوان "اكتب حكايته" واختتم الحفل بالتكريم حيث تم منح درع للواء جمال نورالدين محافظ أسيوط تسلمه نيابة عنه المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ودروع وشهادات تقدير للمشاركين في المشروع من برنامج الغذاء العالمي والاتحاد الأوربي والمجلس القومي للأمومة والطفولة وأعضاء لجنة الحماية الطفل بالمحافظة واللجان الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.