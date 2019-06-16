بالمصري.. 7 طالبات يقودن حملة تشجع التحدث بالعامية المصرية

دشن طلاب الفرقة الرابعة لكلية إعلام بجامعة مصر الدولية، حملة في إطار مشروع تخرجهم بعنوان: "بالمصرى"،وتهدف إلى إحياء اللغة العامية المصرية، تحت شعار: "المصرى مش بس كلام.. ده اسلوب حياة".



وقالت دينا ضياء، احدى الطالبات المشاركات في المشروع لـ«الدستور»، إن الفكرة تهدف لمخاطبة المتزوجين حديثًا والآباء والأمهات الجدد من سن 25 إلى 23 سنة لتعليم أبنائهم اللغة العامية المصرية وتشجيعهم على عدم الخجل منها.



وتابعت: الفكرة بدأت بسبب أبحاث قمنا بها للسؤال عن رؤية الشباب والمتزوجين عن اللغة المصرية فكانت كل الآراء أنها لغة غير هامة، ولا تعطى انطباعًا جيدًا لمن يتحدثها وسط المجتمعات الراقية، لذا يحرصون على تعليم أبناءهم من الصغر لغات أوروبية، مضيفة: هذا التعدد في اللغات قبل سن العامين قد يؤخر النطق لدى الأطفال، ويكون له آثارًا سلبية وعكسية بسبب عدم استيعاب الطفل لفكرة تعلم لغات تختلف عن لغته الأم.



وأوضحت "ضَياء" إن اللغة العربية والمصرية حولنا في كل مكان سواء بالاعلانات أو الأزياء، ومع ذلك نخجل منها ومن تعليمها لأبناءنا، لهذا جاءت حملتنا كجزء من مشروع تخرجنا بالكلية.



ويشارك في المشروع كل من سارة يسري، ميار وائل، مريم أحمد، فرح حسين، لارا حسن، مارينا رضا، دينا ضياء.



