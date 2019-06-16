القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
حوادث
الأحد 16/يونيو/2019 - 03:17 م

ضبط 29 قطعة سلاح غير مرخصة في سوهاج

ضبط 29 قطعة سلاح
محمود شومان
dostor.org/2671713

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وحائزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها، وكذلك الهاربين من أحكام والمتلاعبين بمقدرات المواطنين بالأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 29 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، وضبط 4 بنادق آلية و9 بندقية خرطوش و11 فردًا روسى محلى الصنع و5 قطع أسلحة بيضاء بإجمالى 29 قطعة سلاح متنوعة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 2275 حكما قضائيا متنوعا وتم ضبط 57 قضية تموينية منها ضبط" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"4" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و"11" قضية عدم الإعلان عن الأسعار و"5" قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية و"8" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"4" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 5 " قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و"5" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 7" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز وقضية حيازته وعرض سكر مجهول المصدر بدون فواتير وتعبئة سكر ناقص الوزن.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل

منذ أقل من شهر

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

منذ أقل من شهر

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

منذ أقل من شهر

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

منذ شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهرين

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

الآن

بتكلفة 15 مليون جنيه.. اللحظات الأخيرة لمتحف نجيب محفوظ قبل افتتاحه

قبل مناقشتها بالبرلمان.. نص تعديلات قانون المحاماة الجديد

عمرو مصطفى يعتزل التلحين

مدبولي يتفقد المتحف القومى للحضارة المصرية وأعمال تطوير الفسطاط

ads
ads
الأكثر قراءة

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

خاص.. لجنة التخطيط بالأهلى ترفض طلب فتحى ومؤمن زكريا

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

قبل مناقشتها بالبرلمان.. نص تعديلات قانون المحاماة الجديد

ألبومات الصور

رئيس مركز فوه يُكرم عددا من مديري الإدارات لبلوغهم سن المعاش

إعلام الأزهر يناقش مشروعات تخرج الفرقة الرابعة (صور )

بدء فرز الأصوات بانتخابات "الغرفة التجارية" بالإسكندرية

بالصور.. الإسكندرية تتزين استعدادًا لاستقبال البطولة الإفريقية

رياضة

سر سفر حسين الشحات للإمارات

جولة ترفيهية لمنتخب الجزائر قبل مواجهة مالي الودية

دورتموند يحدد راتب هوملز بعد الاقتراب من ضمه

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

خاص.. لجنة التخطيط بالأهلى ترفض طلب فتحى ومؤمن زكريا

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

قبل مناقشتها بالبرلمان.. نص تعديلات قانون المحاماة الجديد

الرئيس نيوز

حميدتي: المجلس العسكري السوداني مُستعد لتسليم السلطة اليوم

رسميا.. إريتريا تتهم "البشير" بمحاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا

تشكيل مقاتلات سعودية وأمريكية يحلق في منطقة الخليج (صور)

الفريق أول محمد زكى يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

التاريخ السياسي لمؤسس "كأس الأمم": برلماني أيام الملكية وأول وزير لثورة يوليو

كشكول

"المحرصاوي" يطالب مشرفي فرع الدراسة بالتصدي لمحاولات الغش

نواب طلاب الأزهر يكرمون نائب وجه قبلي والأمين العام المساعد

"التوحد.. الأسباب والعلاج" دورة تدريبة بتعليم الإسماعيلية

رحمي: مدن قناة السويس تفتح أبوابها للطلاب أثناء التدريب الصيفي

إحالة 29 محضر غش بجامعة جنوب الوادي لمجلس التأديب

الأمصار

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

"العزومات" تغرم زوجة نتنياهو 15 ألف دولار

الصين وطاجيكستان تؤكدان أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية

الكويت تطالب بتدابير لازمة لحماية الممرات المائية

"بوينج" تحذر الشركات المستخدمة لطائرة "دريملاينر بي 787"

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

الزبادى يقضى على دهون البطن

التصوير الشعاعي بشكل متكرر يسبب أوراما في الدماغ

جوارب للأطفال لمراقبة دقات القلب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

ضوء شاشات الهواتف له تأثير خطير على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎