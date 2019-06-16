ضبط 29 قطعة سلاح غير مرخصة في سوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وحائزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها، وكذلك الهاربين من أحكام والمتلاعبين بمقدرات المواطنين بالأسواق.



وأسفرت الحملة عن ضبط 29 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، وضبط 4 بنادق آلية و9 بندقية خرطوش و11 فردًا روسى محلى الصنع و5 قطع أسلحة بيضاء بإجمالى 29 قطعة سلاح متنوعة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 2275 حكما قضائيا متنوعا وتم ضبط 57 قضية تموينية منها ضبط" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"4" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و"11" قضية عدم الإعلان عن الأسعار و"5" قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية و"8" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"4" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 5 " قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و"5" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 7" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز وقضية حيازته وعرض سكر مجهول المصدر بدون فواتير وتعبئة سكر ناقص الوزن.

