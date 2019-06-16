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الثقافة
الأحد 16/يونيو/2019 - 03:16 م

تأبين علي حنيش وفعاليات متنوعة لـ"قصور الثقافة" بكفر الشيخ

تأبين علي حنيش وفعاليات
أ ش أ
dostor.org/2671707

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عن إقامة عدد من الفعاليات الثقافية بفرع ثقافة كفر الشيخ، تضمنت أمسيات شعرية وإحياء ذكرى الشاعر على حنيش وورش فتية للأطفال.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد، نظم قصر ثقافة دسوق أمسية شعرية لشعراء نادي أدب دسوق، ألقى خلالها عدد من الشعراء بعض القصائد ما بين العامية والفصحى، حيث ألقى ممدوح عبد العاطي قصيدة (حبة كياسة)، ومحمد حسبو قصيدة (موال في حب مصر)، وأكرم عقل قصيدة (أحبك)، ومحمد مجدي عبد الرحيم قصيدة (من فينا اختار الرحيل)، ونيفين تركي والقت (انا لحبيبي).

وفي السياق نفسه، نظم بيت ثقافة قلين أمسية شعرية بحضور الشعراء إسماعيل بريك وممدوح منصور، كما عقد بيت ثقافة مطوبس لقاء أدبي لشعراء مطوبس بحضور الشعراء أيمن شكري الذي ألقى قصيدة بعنوان (مسافر)، وبلبل عثمان الذي ألقى قصيدة (أم الشهيد) وختم أحمد العش بقصيدة (أشتقت أليك).
وأقام نادي أدب كفر الشيخ ليلة تأبين وإحياء ذكري الشاعر الكبير الراحل علي حنيش بحضور عدد كبير من الشعراء، وبدأت الأمسية بقصيدة طارق مرسي (صحاري التيه)، وطارق الشوادفي (الشهداء)، وحمدان حلمي (إلى من استقي في قلبه القصيدة)، وأحمد عوضين (مهما الدم يسيل).

كما واصلت الهيئة عقد الورش الفنية ضمن مبادرة (يلا نرسم) حيث نظمت قصور ثقافة بيلا، دسوق، أنور المعداوي، الحامول، برج البرلس، وبيت ثقافة سيدي سالم والمركز الثقافي بكفر الشيخ ورش للرسم والقص واللزق والحلي وتفريغ الخشب.

وضمن المحاضرات التوعوية، عقد قصر ثقافة فوه وقصر ثقافة الحامول محاضرة بعنوان "سلوكيات صحية وسلوكيات ضارة" تناولت الحديث عن بعض السلوكيات مثل الاهتمام بوجبة الإفطار لأن أهمالها من السلوكيات الضارة والإكثار من شرب الماء والاعتدال في الأكل لأنه يحقق حياة أفضل.

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