حبس مسجل حاول خطف طفلة في قنا 4 أيام

قررت النيابة العامة بقنا، الأحد، حبس مسجل خطر، حاول اختطاف طفلة يبلغ عمرها عام ونصف بمركز قوص جنوبي قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات



تلقى اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية حجازة بحري، بتمكنهم من ضبط شخص أثناء محاولته اختطاف الطفلة "أية محمد أحمد"، أثناء لهوها أمام منزلها بالقرية بدائرة مركز قوص جنوبي قنا، وسلموه لأجهزة الأمن بقسم الشرطة وتحرير بلاغ بالواقعة.



وكشفت التحريات أن المتهم "محمود. ا. م"، مسجل خطر في قضايا سرقات واتجار وتعاطي مواد مخدرة، وله نشاطًا إجراميًا في دائرتي مركزي قوص وقفط جنوبي المحافظة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.