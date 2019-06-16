قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس عامل بتهمة حيازة مواد مخدرة في القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهم "نبيل.ح" 30 عامًا، عامل خرسانة، عثر بحوزته على 3 قطع حشيش، 6 أكياس أستروكس، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وأنكر ترويجه للمواد المخدرة أو بيعها.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة القطامية عدة معلومات تفيد بترويج عامل خرسانة المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم.



بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، واعترف بحيازته للمواد المخدرة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات اللازمة.