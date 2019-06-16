فلسطين تسلم التقارير الخاصة باتفاقيتي حقوق ذوي الاعاقة للأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اعتماد تقارير حقوق الانسان الاولية لدولة فلسطين الخاصة باتفاقيتي حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ومناهضة التعذيب من قبل سيادة الرئيس محمود عباس لتسليمها الى هيئة المعاهدات من خلال بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، والتي تم اعدادها تنفيذًا للالتزام المترتب على دولة فلسطين في تطوير منظومتها التشريعية والسياساتية ووفاءً لالتزامات دولة فلسطين تجاه المنظومة الدولية.



وشدد المالكي في بيان للوزارة، اليوم الأحد، على أن هذه التقارير تأتي في معرض استجابة دولة فلسطين لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية، من خلال تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة أن الشعب الفلسطيني بكافة فئاته يتعرض لأبشع الانتهاكات لحقوقه الأساسية غير القابلة للتصرف، من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة.



وتم إعداد هذين التقريرين في إطار فرق وطنية تم تشكيلها بقرار من اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومنبثقة عنها، تترأسها كل من وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتقرير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الداخلية فيما يتعلق بتقرير اتفاقية مناهضة التعذيب بصفتهما اصحاب الاختصاص.



وتم تطوير التقريرين وفقًا لملاحظات مؤسسات المجتمع المدني التي نتجت عن المشاورات الوطنية المشتركة التي عُقدت لتعزيز الحوار والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.



وانضمت دولة فلسطين إلى اتفاقيتي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومناهضة التعذيب في الأول من أبريل لعام 2014، دون إيراد أي تحفظات على موادها، وتم اعداد التقرير الاولي الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادة 35 من الاتفاقية، أما فيما يتعلق بإعداد التقرير الرسمي الاولي الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب فقد أُعد بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية ويتناول التقريران التدابير والسياسات والاجراءات التي اتخذتها دولة فلسطين تنفيذًا لالتزاماتها الى جانب التشريعات الوطنية التي تعالج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة الى مناهضة التعذيب في دولة فلسطين.