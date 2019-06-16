جواتيمالا تعتقل 24 مهاجرًا غير شرعي

اعتقلت شرطة جواتيمالا 24 مهاجرًا (20 مواطنًا من هايتيي و4 من غينيا) كانوا يحاولون السفر بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، وذلك داخل محطة حافلات.



وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة جواتيمالا " بابلو كاستيلو" -حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد- إن من بين المهاجرين المعتقلين ست نساء وقاصرًا واحدًا.. مضيفًا أنه تم القبض على المهاجرين الـ 24 أثناء نزولهم من حافلة من "تشيكيمولا" بالقرب من الحدود مع هندوراس.



وأوضح الراديو أن هؤلاء المهاجرين يأتون في الغالب من أمريكا الوسطى وأيضًا من دول أخرى في القارة مثل كولومبيا وكوبا وأحيانًا من أفريقيا.



وكانت شرطة جواتيمالا قد اعتقلت الجمعة الماضية بالقرب من الحدود المكسيكية 13 مهاجرًا من الكاميرون وبوركينا فاسو.



يذكر أن جواتيمالا تعد نقطة انطلاق وعبور لقوافل المهاجرين التي منذ خريف عام 2018، حيث يتوجهون إلى المكسيك والحدود الأمريكية، ما أثار غضب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وتسبب في العديد التوترات بين واشنطن ومكسيكو سيتي.