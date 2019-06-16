"قومي المرأة" بأسيوط ينظم قافلة توعوية للقضاء على ختان الإناث

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط قافلة توعوية ببعض قرى ومراكز المحافظة، تحت رعاية ودعم المحافظ جمال نور الدين، في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة كل من رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة عزة العشماوي، بعنوان "شهر بدور"، بجميع محافظات الجمهورية.



وقالت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة الدكتورة مروة كدواني إنه تم تنظيم عدة قوافل بحي غرب أسيوط وعزبة المصري بقرية العصارة بمركز الفتح، وتم خلالها مناقشة العقوبة القانونية لظاهرة ختان الإناث، ودور المجلس القومي للمرأة في مناهضة ختان الإناث، والأضرار الصحية الفتاة الناتجة عن الختان، ورأي الدين الإسلامي والدين المسيحي في مناهضة ختان الإناث، وذلك بحضور أكثر من 200 سيدة وفتاة، بحضور أعضاء المجلس وأئمة الأوقاف.



يذكر أن حملة "شهر بدور" تستهدف إعادة إحياء القضية، ونشر الوعي بها على أوسع نطاق، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدني، وذلك انطلاقًا من مهمة اللجنة نحو تضافر الجهود للقضاء على ظاهرة ختان الإناث.