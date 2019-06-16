مقتل 3 من مُسلحي طالبان في انفجار بجنوب أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة من مُسلحي حركة طالبان إثر انفجار وقع في إقليم غزني جنوبي أفغانستان.



وذكر بيان صادر عن الجيش الأفغاني، أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، صباح اليوم أن الانفجار وقع أثناء قيام مُسلحي طالبان بزراعة عبوات ناسفة تم انفجارها في وقت سابق لأوانه في أحد المُسلحين بمنطقة باكاوال بالإقليم الجنوبي، بالإضافة إلى مقتل اثنين آخرين، مُضيفًا أنه تم إصابة اثنين آخرين من مُسلحي طالبان جراء الانفجار.



ويُعتبر إقليم غزني واحدًا من أكثر الأقاليم التي تنشط فيها عناصر طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات التي تستهدف من خلالها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.



وهي إحدى الولايات الـ34 في أفغانستان. تقع في شرق البلاد. عاصمتها غزنة وأهم مدنها هي: جيلان (أفغانستان). تقع الولاية على الطريق المهم الذي يربط كابول بقندهار، وتاريخيًا كانت مركز تجارة مهم بين المدينتين. ومن أشهر مديرياتها مديرية جيلان الأفغانية. تحتوي على أكثر من ألف قرية، ويسكنها حوالي 1.3 مليون نسمة.