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الإثنين 17/يونيو/2019 - 05:48 ص

كلية اللاهوت الإنجيلية تقبل استقالة أمين مركز دراسات الشرق الأوسط

كلية اللاهوت الإنجيلية
كلية اللاهوت الإنجيلية تقبل استقالة أمين مركز دراسات الشرق الأوسط
مونيكا جرجس
dostor.org/2671503

أعلنت كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة أن الدكتور القس وجيه يوسف، أمين عام مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط بالكلية قد تقدم بطلب استقالة، عبّر فيه عن شعوره بأنه قد أتم خدمته بالكلية، وأنه في حاجة إلى الانشغال برؤية وخدمة جديدة.

وذكر بيان رسمي صادر عن كلية اللاهوت اليوم الأحد: بعد مناقشات مستفيضة معه من الإدارة والمجلس، أكدت خلالها الكلية تمسكها الشديد به، وبدوره المتميز في خدمة الكلية والكنيسة، ولكن أمام إصرار الدكتور القس وجيه يوسف، ونزولًا عند رغبته، قرر مجلس إدارة الكلية قبول الاستقالة، والاتفاق على كيفية ترك المسؤولية بصورة لا تؤثر سلبًا عن سير العمل الذي كان مطلعًا بها.

وتابع البيان: قد أبدى الدكتور القس وجيه يوسف امتنانه الشديد للفترة التي خدم بها بالكلية، كما عبّر عن رغبته واستعداده الدائمين للتدريس وتقديم أية خدمة تطلبها الكلية منه في المستقبل، والكلية إذ تشهد عن الاسهامات والنجاحات العديدة التي حققها الدكتور القس وجيه يوسف خلال فترة خدمته كأستاذ لمادة التراث العربي المسيحي، وكأمين عام لمركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط، تصلي طالبة بركة الرب له ولأسرته أينما يكون، وتتمنى له كل نجاح وهو يخطو خطوة جديدة في خدمة المسيح والكنيسة.

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