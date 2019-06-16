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تقارير ومتابعات
الأحد 16/يونيو/2019 - 02:08 م

كيف سخر رواد "تويتر" من تغريدة الدعاء لـ "تميم"؟

تميم
تميم
إيمان ماهر
dostor.org/2671502

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تغريدة نشرها حساب قطري على “تويتر ”، واصفين إياها بالسذاجة، والتى تضمنت دعاءً بأن يجعل الله أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني من العشرة المبشرين بالجنة.

وقال بوجاسم في التغريدة ” اللهم إن عبدك المؤمن تميم المجد أكرمنا في الأرض فأكرمه في الآخرة واحفظه في الدنيا والآخرة واجعله من العشرة المبشرين بالجنة إنك على كل شي قدير ”، حيث عرض بوجاسم مع التغريدة صورة تظهر أمير قطر وهو يؤدي الصلاة.

وعلق خالد العشري ن قائلا:" على اعتبار ان واحد من العشرة المبشرين بالجنة هيخرج من تصفيات دور التمانية وتميم يدخل مكانه، هو كاس العالم اللى خده تميم بالرشوة يا بنى".

وقال حذيفة السالمي:" يعني شلون يصير من العشرة المبشرين يشيلون واحد من الصحابة ويحطون تميمكم غبي انت؟".




كيف سخر رواد "تويتر" من تغريدة الدعاء لـ "تميم"؟
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