ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، وغادرته 5 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، ويصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 18 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء -في بيان اليوم الأحد - أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2532 طن قمح، في حين غادرت 95 سيارة نقل محملة بـ 4 آلاف و985 طنًا ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 117 ألفًا و951 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44 ألفًا و112 طنًا.



وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 12 ألفًا و127 طن فوسفات، و31 ألفًا و792 طن ملح، و3 آلاف و550 طن رمل، و9 آلاف و774 طن يوريا.