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الأحد 16/يونيو/2019 - 02:03 م

إحالة 29 طالبا لمجلس التأديب بجامعة جنوب الوادي

رئيس جامعة جنوب
رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور
أ ش أ
dostor.org/2671483

أحال رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور، 29 حالة غش من طلاب الجامعة لمجلس التأديب؛ لضبطهم متلبسين بالغش أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018-2019، واستخدامهم وسائل الغش المختلفة من ورق خارجي، ومساطر، واستخدام سماعات الهاتف المحمول.

وذكرت الجامعة - في بيان اليوم الأحد - أن حالات الغش جاءت على النحو التالي: حالتا غش بكلية الفم والأسنان، و5 حالات بكلية التربية، وحالة واحدة بكلية الزراعة، وحالتان بكلية التربية الرياضية، و3 حالات بكلية الحقوق، وحالة واحدة بكلية العلوم والآثار، و7 حالات بكلية التجارة، و3 حالات بكلية الأداب، و4 حالات بكلية التربية النوعية.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد أبو الفضل بدران أن الامتحانات بكليات الجامعة وفروعها بالأقصر والغردقة سجلت هدوءا ملحوظا، وتسير وفق قواعد وإجراءات الامتحانات، مع مراعاة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم، مضيفا أن الجامعة وفرت كل وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان، وأن الكنترولات تباشر أعمالها أولا بأول في التصحيح.

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