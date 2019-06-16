توريد 324 ألف طن قمح إلى شون وصوامع المنيا منذ بدء الموسم

قال قاسم حسين محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح إلى الصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة، بلغ 324 ألفا و46 طنا و770 كيلوجراما، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم الأحد.



وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم توريد 154 ألفا و762 طنا و582 كجم بالبنك الزراعي، و48 ألفا و574 طنا و480 كجم بقطاع المطاحن، و108 آلاف و279 طنا و102 كجم بالقابضة للصوامع، و4 آلاف و485 طنا و20 كجم بمصر العليا، و7 آلاف و945 طنا و586 كجم بشركة روجينا للمكرونة.



وأكد استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم.. موضحا أن لجان استلام القمح متواجدة في كل نقاط الاستلام دون اجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.