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الأحد 16/يونيو/2019 - 02:00 م

بوتين: أمير الكويت قائد سياسي حكيم ذو خبرة وبعد نظر

بوتين
بوتين
dostor.org/2671475

تلقى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، رسالة خطية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نوه فيها بأنه قائد سياسي حكيم ذو خبرة وبعد نظر.

وسلم الرسالة لوزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، سفير روسيا الاتحادية لدى الكويت، نيكولاي ماكاروف، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأشاد بوتين في رسالته بدور أمير الكويت في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد "أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه الرئيس الروسي من طيب المشاعر، مشيدا بالعلاقات التاريخية والوطيدة والراسخة بين روسيا والكويت، والتي شهدت المزيد من التطور خلال عهد رئاسة بوتين، متطلعا إلى الارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في كافة المجالات لآفاق أرحب لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".

وجدد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للرئيس بوتين الدعوة بزيارة الكويت، ليحل ضيفا عزيزا على الشعب الكويتي وعليه، متمنيا لروسيا الاتحادية وشعبها الصديق كل الرقي والتقدم والازدهار وللعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

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