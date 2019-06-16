التصوير الشعاعي بشكل متكرر يسبب أوراما في الدماغ

كشفت دراسة نشرت نتائجها في مجلة "السرطان" الأمريكية، أن الأشخاص الذين يجرون بانتظام صورًا شعاعية لأسنانهم هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بأورام في الدماغ، استنادا لبيانات جمعت لـ1433 مريضًا أمريكيًا تراوحت أعمارهم بين 20 و79 سنة وفقًا لما ذكره موقع العربية نت.



وتبين أن المرضى الذين أجروا كل سنة صورة شعاعية لأسنانهم وتعرضوا للأشعة السينية هم أكثر عرضة بمعدل 1،4 إلى 3 مرات للإصابة بورم سحائي من المرضى الآخرين وفقًا لوكالة «فرانس برس».



وتعتمد نسبة انتشار الورم على سن المريض ونوع الصورة الشعاعية، بما أن الأشعة السينية تستعمل بطرق مختلفة.



والورم السحائي هو ورم يتشكل في الغشاء الذي يغلف الدماغ والنخاع الشوكي، وغالبًا ما يكون هذا الورم حميدًا ولا ينمو بسرعة كبيرة لكنه قد يترافق بعجز وبخطر الوفاة في بعض الحالات.



وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يزورون طبيب الأسنان اليوم يتعرضون لنسبة إشعاعات أقل من قبل.



لكن هذه الدراسة ينبغي أن تدفع أطباء الأسنان والمرضى إلى إعادة النظر في أسباب إجراء هذا النوع من الصور الشعاعية.



يشار إلى أن جمعية أطباء الأسنان الأمريكية توصي بفحص الأسنان كل سنة أو سنتين لدى الأطفال، وكل 18 شهرًا أو ثلاث سنوات لدى المراهقين، وكل سنتين أو ثلاث لدى البالغين