طلب التحريات في حريق بـ"الهيش" ببرج العرب

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اندلع حريق بـ"الهيش" والحشائش بطريق جمال عبد الناصر دون حدوث إصابات، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ لغرفة عمليات مركز برج العرب القديم، بنشوب حريق بالهيش والحشائش بطريق جمال عبد الناصر، وانتقل مسئولي الحي رفة سيارات كسح إلى موقع البلاغ.



وبانتقال قوات الحماية المدنية وضباط المباحث القسم، تبين من الفحص نشوب حريق في بعض الهيش الموجود على جانب الطريق، وتم السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للأراضي الزراعية.



ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن الحريق تم إخماده في مراحله الأولى قبل الاتساع في رقعة زراعية أكبر، مؤكدة عدم وجود إصابات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.